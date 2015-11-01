مقتل جندى سعودى بمقذوف من الأراضى اليمنية

>أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد مقتل أحد الجنود المتواجدين فى منطقة جازان جنوب غرب المملكة نتيجة الإصابة بمقذوف صادر من الأراضى اليمنية .

وقالت السلطات السعودية فى بيان لها اليوم: "مقذوف عسكرى أطلق من الأراضى اليمنية، اليوم الأحد، تسبب فى استشهاد أحد الجنود المرابطين من منسوبى حرس الحدود، على الشريط الحدودى بمحافظة الطوال جنوب منطقة جازان ، جنوب غرب المملكة ".

كان الجندى ويدعى مانع بن على داحن آل سنان اليامي، من منسوبى حرس الحدود قد استشهد أثناء أدائه مهامه الأمنية والعسكرية على الحدود، وسيتم نقل جثمانه عبر طائرة خاصة لمنطقة نجران مساء اليوم الأحد.

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