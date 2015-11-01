أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة مصريين اثنين و6 سعوديين وأردنى فى حادث تصادم بعمان

Google+ Print
إصابة مصريين اثنين و6 سعوديين وأردنى فى حادث تصادم بعمان إصابة مصريين اثنين و6 سعوديين وأردنى فى حادث تصادم بعمان
أصيب مصريان و6 سعوديين وأردنى فى حادث تصادم، وقع اليوم الأحد، بين ثلاث سيارات فى منطقة (الموقر - مثلث النقير) شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد رئيس القسم القنصلى فى السفارة المستشار شريف مختار، بأن المستشار العمالى حسن حماد ونائب القنصل قاما بزيارة المصابين فى المستشفى للاطمئنان على صحتيهما، حيث تبين أن أحدهما مصاب بكسر فى قاع الجمجمة والثانى بكسر فى الأنف، مشيراً إلى أنه تم التأكد من المصابين يحظيان بالرعاية الطبية اللازمة.

ومن جهته، قال مصدر أمنى أردنى، إن السيارة الأولى كان بداخلها مصريان والثانية تحمل رقما سعوديا وبداخلها 6 سعوديين فيما تعود الثالثة لشخص أردنى حيث اصطدموا جميعا مما نتج عنه إصابتهم، لافتا إلى أن غالبية الحالات المصابة وصفت بـ "المتوسطة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365