إصابة مصريين اثنين و6 سعوديين وأردنى فى حادث تصادم بعمان

أصيب مصريان و6 سعوديين وأردنى فى حادث تصادم، وقع اليوم الأحد، بين ثلاث سيارات فى منطقة (الموقر - مثلث النقير) شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد رئيس القسم القنصلى فى السفارة المستشار شريف مختار، بأن المستشار العمالى حسن حماد ونائب القنصل قاما بزيارة المصابين فى المستشفى للاطمئنان على صحتيهما، حيث تبين أن أحدهما مصاب بكسر فى قاع الجمجمة والثانى بكسر فى الأنف، مشيراً إلى أنه تم التأكد من المصابين يحظيان بالرعاية الطبية اللازمة.

ومن جهته، قال مصدر أمنى أردنى، إن السيارة الأولى كان بداخلها مصريان والثانية تحمل رقما سعوديا وبداخلها 6 سعوديين فيما تعود الثالثة لشخص أردنى حيث اصطدموا جميعا مما نتج عنه إصابتهم، لافتا إلى أن غالبية الحالات المصابة وصفت بـ "المتوسطة".

>