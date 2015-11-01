أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستدعى 15 محتجزا بقسم المطرية للتحقيق فى وفاة متهم داخل الحجز

Google+ Print
النيابة تستدعى 15 محتجزا بقسم المطرية للتحقيق فى وفاة متهم داخل الحجز النيابة تستدعى 15 محتجزا بقسم المطرية للتحقيق فى وفاة متهم داخل الحجز
قرر محمد الجرف مدير نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول باستدعاء 15 محتجزا داخل حجز قسم شرطة المطرية والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة للاستماع إلى أقوالهم، فى واقعة مقتل محبوس بحجز قسم المطرية.

وتلقت النيابة بلاغا من أهل المجنى عليه يفيد اتهامهم عدد من المحتجزين بقتل ابنهم نتيجة خلافات فيما بينهم، للسيطرة على حجز القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تقرير الطب الشرعى أثبت أن المجنى عليه كان يعانى من احد الامراض الجلدية إلا أن هذا المرض لا يؤدى إلى الوفاة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟