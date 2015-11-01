النيابة تستدعى 15 محتجزا بقسم المطرية للتحقيق فى وفاة متهم داخل الحجز

قرر محمد الجرف مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول باستدعاء 15 محتجزا داخل حجز قسم شرطة المطرية والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة للاستماع إلى أقوالهم، فى واقعة مقتل محبوس بحجز قسم المطرية.

وتلقت النيابة بلاغا من أهل المجنى عليه يفيد اتهامهم عدد من المحتجزين بقتل ابنهم نتيجة خلافات فيما بينهم، للسيطرة على حجز القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تقرير الطب الشرعى أثبت أن المجنى عليه كان يعانى من احد الامراض الجلدية إلا أن هذا المرض لا يؤدى إلى الوفاة .

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