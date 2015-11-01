الحزن يخيم على قرية دشلوط بسبب موت أحد شبابها فى مشاجرة بالكويت

خيم الحزن على قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط بعد مصرع أحد شباب عائلة الحديبات "احمد عاطف فرغلي فرج" - 30 سنة - امس، حيث دهسه كويتي بسيارته في مشاجرة بين مصريين وكويتيين بمدينة(حولي )الكويتية.

وكانت مشاجرة بين 4 مواطنين كويتيين ، و15 مصريًا، بسبب خلاف على سعر لعبة ينوى الكويتيون شراؤها من مجمع الرحاب الكويتى الذى يعمل فيه المجنى عليه وعدد من الشباب المصريين، وتطاول خلالها الشباب الكويتيون على المصريين والاستهزاء بهم ووقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بعدها دهس أحد الشباب الكويتيين مصريين عمدا، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

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