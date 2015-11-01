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انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق بورسعيد الإسماعيلية وإصابة شخص

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انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق بورسعيد الإسماعيلية وإصابة شخص انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق بورسعيد الإسماعيلية وإصابة شخص
انقلبت منذ قليل سيارة نقل بمقطورة أمام قرية ابو خليفة بالقنطرة غرب على طريق بورسعيد /الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة امام قرية ابوخليفة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين حدوث انقلاب سيارة نقل بمقطورة نتيجة تصادمها مع دراجة نارية واسفر الحادث عن اصابة سائق الدراجة وتم نقله الى مستشفى الاسماعيلية العام.
>وادى الحادث الى توقف جزئى لحركة المرور على طريق بورسعيد الإسماعيلية.
>تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى تسيير الحركة المرورية وعودتها الى طبيعتها واحضار اوناش لرفع الييارة من الطريق.
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