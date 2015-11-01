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ضبط متهم بحيازة 64 لفافة هيروين وفرد خرطوش فى العاشر من رمضان

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ضبط متهم بحيازة 64 لفافة هيروين وفرد خرطوش فى العاشر من رمضان ضبط متهم بحيازة 64 لفافة هيروين وفرد خرطوش فى العاشر من رمضان
ألقى رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد أحمد علاء ومعاونيه النقيبان إيهاب عاشور ومحمد العراقى القبض على " محمد.س"وشهرته"العرباوي" - 23 سنة عاطل ومقيم بشمال سيناء - حال استقلاله دراجه بخاريه بدون لوحات وبحوزته 64 لفافه هيروين و فرد خرطوش وذخائر وباستجوابه اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.

بعد أن أخطراللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية بالواقعة تحرر للمتهم المحضر رقم 11254 جنح لسنة 2015 وقررت نيابة العاشر برئاسة المستشار محمد جودة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
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