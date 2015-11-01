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القبض على فلاح بحوزته أختام نيابات وهيئات شرطية بالمنيا

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القبض على فلاح بحوزته أختام نيابات وهيئات شرطية بالمنيا القبض على فلاح بحوزته أختام نيابات وهيئات شرطية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالمنيا، من القبض على فلاح وبحوزته أختام لنيابات وهيئات شرطية وجامعات ووثائق عقود زواج، تحرر المحضر اللازم ، وجارى عرضه على النيابة المختصة.

وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا ، إخطارا من مباحث الأموال العامة، يفيد بتمكن المقدم معتز بدوى من مباحث الأموال العام من القاء القبض على "أ ش" 41 عاما، مزارع ، من مركز سمالوط ، وبحوزتة اختام لنيابات وهيئات شرطية وجامعات ووثائق عقود زواج وجوزات سفر و146 بصمة ختم مختلفة لجهات حكومي.

تحرر المحضر اللازم وجارى عرضة على النيابة المختصة.

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