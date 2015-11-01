بالصور.."مكافحة العنف ضد المرأة"تنتشر أمام مدارس الطالبات

نجحت الحملات التى وجهتها شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، ورجال المرور فى ضبط 11 بائع جائل ، ورفع عربة مأكولات، وتنفيذ 12 قرار إزالة إدارية ، و 6 إشغال طريق ، و 4 تلوث بيئة ، وضبط 6 مخالفات سير عكس الاتجاه ، و 31 مخالفات نموذج 125 ، و 3 حجز دراجات بخارية ، 14 رخصة مسحوبة .

كما تصدت الحملات في محيط مدرسة ناصر الثانوية بنات بمنطقة الساحل بالتنسيق بين ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة ورجال مباحث القاهرة وقيادات مديرية الأمن، لمضايقة الطالبات،اللائى فوجئن عقب خروجهن من المدرسة بالتواجد الأمني للشرطة النسائية من عناصر مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ، ما اشعرهن بالفرحة والاطمئنان.

>وتلاحظ خلال الحملات تراجع ملحوظ بمعدلات التعرض للإناث في الطريق العام حيث لم يتم رصد أي مخالفة .



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