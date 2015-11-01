إحالة الطعن المطالب باستبعاد زكريا ناصف من الترشح بالمعادى لدائرة الموضوع

قررت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الطعن المقام من تامر صلاح ابراهيم، المرشح بدائرة المعادى، يطالب بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين بنفس الدائرة الى دائرة الموضوع ونظرها بجلسة 4 نوفمبر الجارى .

واختصمت الطعن كلا من زكريا ناصف المرشح بدائرة المعادى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر الطعن ان زكريا ناصف فقد الثقة والاعتبار لممارسة الحياة النيابية بمجلس النواب لقيامه باعمال النصب والتبديد على بعض المواطنين مما أسفر عن صدور عدة احكام قضائية منذ عام 1994 وحتى عام 2011 وذلك لقيامه بتحرير شيكات بدون رصيد وايضالات أمانة على نفسه بمبالغ كبيرة وماطل فى سدادها حتى صدور الاحكام ضده ما بين 6 شهور وسنتين حبس، حسبما ذكرت الدعوى

وأضاف الطعن ان المرشح الطالب شطبه قام بتكرار هذه الافعال حتى وصل مجموع الاحكام الى 7 احكام، مشيرا الى ان هذا السلوك يعتبر مشين وغير لائق بان يكون ممثل للشعب المصرى تحت قبة البرلمان، بحسب الدعوى.

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