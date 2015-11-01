دكتور خالد قطب يكتب: الاعتلال البصرى بسبب مرض السكر قد يصيبك بالعمى

يمر الاعتلال الشبكى السكرى بعدة مراحل، حيث نتوقع بداية حدوث ارتشاحات بسيطة وتجمعات دموية دقيقة على مناطق متفرقة من الشبكية، وذلك بعد 5 سنوات تقريبا من الإصابة بمرض السكر، وفى هذه المرحلة قد لا تتأثر رؤية المريض كثيرا إلا فى حالة إصابة مركز الإبصار بتلك الارتشاحات فهنا قد يشتكى المريض من ضعف حاد فى الرؤية.

بعد مرور 10 سنوات من الإصابة بمرض السكر وفى حالات عدم انتظام نسب السكر فى الدم تبدأ هذه الارتشاحات فى الزيادة وتصيب مناطق أكبر من أعصاب الشبكية، ويبدأ المريض فى ملاحظة وجود عتامات سوداء على مجال الرؤية، وهنا يتحتم بداية التدخل من قبل طبيب العيون لعمل جلسات ليزر على الشبكية لحماية المناطق التى مازالت تحتفظ بوظيفتها سليمة.

بعد مرور فترات أطول من الإصابة بمرض السكر تبدأ التجمعات الدموية فى الزيادة إلى أن يصاب المريض بنزيف على الشبكية أو نزيف على الجسم الزجاجى، وفى حالة تأخر التدخل الطبى قد يتحول النزيف إلى تليفات ويحدث انفصال شبكى وهذه هى أخطر مرحلة من المرض وقد يتحتم هنا التدخل الجراحى لعلاج المشاكل التى حدثت.

إذا أهمل المريض فى علاج السكر أو فى متابعة طبيب العيون قد يتطور الأمر إلى فقدان كامل للرؤية وارتفاع ضغط العين، وهذه هى المرحلة النهائية من الاعتلال الشبكى السكرى.