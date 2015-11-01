لـ الأمهات.. ساندويتشات اللانشون والبسطرمة تضعف قدرة طفلك الاستيعابية

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار اللحوم المصنعة ومشتقاتها ضمن المأكولات المسرطنة ومع كثرة استخدام الأمهات لها، وخاصة فى ساندويتشات المدرسة اليومية التى تعطيها الأم للطفل مثل اللانشون والهامبورجر والبسطرمة أصبحت العديد من الأمهات فى حيرة حول الأضرار التى تلحقها هذه الأطعمة بالأطفال.

حول ذلك قالت دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة "تقوم الكثير من الأمهات بعمل ساندويتش المدرسة باستخدام بعض عناصر اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والهامبورجر، وهى الأطعمة التى لم تكن الأمهات فى الماضى تعطيها لأبنائها" .

واستكملت د. نهى قائلة "ففى الماضى كانت الأم تعطى لأبنائها أطعمة مفيدة فى المدرسة أغلبها تحتوى على جميع عناصر الغذائية الأساسية لبناء وتكوين الجسم مثل البروتين والكالسيوم والحديد والتى تساعد على إمداد الطفل بالطاقة والنشاط والقدرة على استيعاب الدروس المدرسية".

وتابعت د.نهى قائلة "أصبح من الملاحظ قيام الأمهات باستبدال الساندويتش الصحى بعمل ساندويتشات تحتوى على مشتقات اللحوم المصنعة، والتى تتسبب فى حدوث أضرار جسيمة على صحة أطفالهم وكذلك تسبب ضعف القدرة الاستيعابية للطفل".

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