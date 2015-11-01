7 أسباب للقلق النفسى.. أهمها العوامل الوراثية

القلق النفسى

>القلق النفسى من أكثر أنواع الاضطراب النفسى انتشارا بين الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة لضغوط الحياة اليومية التى تحيط بالفرد. العوامل الوراثية من أسباب القلق النفسى

>يعد السبب الأساسى فى القلق النفسى هو ظهور بعض المواد الكيميائية الطبيعية فى المخ "الناقلات العصبية"، أو تغيرات بيولوجية تحدث فى الجسم، وأيضا تعمل العوامل الوراثية الجينية أو البيئة المحاط بها الشخص لهم دور كبير فى شعور الشخص بالقلق النفسى، وهذا ما أكده الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى. أسباب القلق النفسى

>يقدم أخصائى الطب النفسى، بعض الأسباب التى تزيد من شعور الشخص بالقلق، ومنها:

>1- الإصابة بالأمراض الخطيرة كالشلل أو السرطان أو جلطات القلب أو المخ.

>2- التعرض لبعض الأزمات النفسية القاسية كالإفلاس أو فقدان شخص عزيز.

>3- القسوة فى التربية من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالقلق النفسى.

>4- الأطفال الذين تعرضوا لبعض الصدمات النفسية فى الصغر كزواج إحدى الآباء من آخر أو الطلاق أو ما أشبه ذلك.

>5- هل تعلم أن الشخص الذكى والمتطور فى حياته اليومية، يكون أكثر الأشخاص المصابة بالإضرابات النفسية.

>6- الاحتياجات الشخصية لبعض السمات النفسية كالشعور بالأمان أو الشعور بالاهتمام أو الحب.

>7- أثبت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الشخص الذى تربى فى بيئة تعانى من القلق النفسى تخلق جيلا يعانى من نفس الشىء.

شبكةعيونالإخبارية

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