صور| ندوة بجامعة الفيوم بمناسبة الاحتفال بذكرى «حرب أكتوبر»

أكد العميد أسامة الجمال، المحاضر والخبير العسكري والمدرس بكلية الدفاع الجوي، أن حرب أكتوبر صفحة من صفحات التاريخ، مشيرًا إلى أنه فلاح مصري والتحق بالجيش دون واسطة، وعبر عن رفضه التام لمقولة الجيش والشعب لأن الجيش هو الشعب، وأن جنود مصر هم خير أجناد الأرض. وأكد على مقولة مصطفى كامل “لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا”.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة الفيوم بعنوان “مصر المكان والمكانة”؛ وذلك بمناسبة احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وعبر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، عن تقديره وإجلاله للقوات المسلحة وحرص الجامعة على إقامة هذه الندوات للتعريف بمكانة الجيش المصري، مشيرًا إلى أنه قضى في الجيش المصري أكثر من 13 شهرًا مجندًا، كما أن والده وعمه قد شاركا في حرب 73.

وأكد على أن مصر محروسة بجيشها ولا يمكن فصلها عن الشعب، لافتا إلى أ الجيش المصري في هذه الحرب أدرك أن النصر من عند الله، وقد دخل الحرب تحت شعار الله أكبر الله أكبر.

> وأكد محمد طه أحد أبطال أكتوبر وصاحب علامة النصر أن عقلية المقاتل المصري تغلبت على العوائق والصعاب، وأن طبيعة قناة السويس وضخامة خط بارليف، وأشاد بوطنية وبطولة أبناء سيناء من خلال مواقف وأعمال عديدة.