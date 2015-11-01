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أكرم حسني لـ”ONA”: برنامجي مستمر على mbc مصر.. ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات

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أكرم حسني لـ”ONA”: برنامجي مستمر على mbc مصر.. ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات أكرم حسني لـ”ONA”: برنامجي مستمر على mbc مصر.. ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات

أبو حفيظة

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي أكرم حسني مقدم برنامج ” أسعد الله مسائكم” علي شاشة أم بي سي ، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، إن برنامجه مستمر علي شاشة mbc مصر مؤكداً أنه يتحمل مسئولية الهواء.

وأضاف حسني أنه لم يجعل برنامجه ساحه لتصفية الحسابات والرد علي الاتهامات بالعماله مؤكداً أنه يعمل في برنامجه بشكل احترافي.

يذكر أن أبو حفيظة قد سخر في حلقته، من التلفزيون المصري، وانتقده نقد ساخراً، مما أثار غضباً لدي قيادات التلفزيون المصري الأمر الذي استوجب إصدار التلفزيون بياناً صحفيا يطالب mbc مصر بالاعتذار، حيث أصدرت mbc بالفعل بياناً اليوم تؤكد فيه علي احترامها وتقديرها للتلفزيون المصري.

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أونا

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