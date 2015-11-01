مرشح النور بالفيوم: تقدمت بطعن بفارق أصوات 588 لصالحي ولم ينظر منذ 4 أيام

صرح مصطفى البنا مرشح حزب النور السلفي، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنه تقدم بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات يطالب فيه بضرورة إعادة الفرز بلجان الدائرة بسبب خطأ في التجميع، مؤكدًا أن هناك فارق أصوات لصالحه يصل إلى 588 صوت عن المرشح الفائز العمدة كامل فيصل.

وأشار إلى أن الطعن أكد فيه أنه تم تحرير محضر أمام اللجنة العليا ببدء الفرز قبل موعده بساعتين باللجنة رقم 98 بقرية منشأة عبد الحميد، وأنه أكد في الطعن على تحرير محضر من قبل رجال الشرطة لأحد المرشحين الناجحين بشراء الأصوات، فضلًا عن طرد المندوبين الخاصين بالطاعن فى اللجان أرقام 117 إلى 122 بلجنة مدرسة قصر الباسل، مشيرًا إلى أنه لم يتم الفصل في الطعن حتى الآن على الرغم من أنه تقدم به في نفس يوم إعلان النتيجة.

وأضاف “البنا” أن الطعن الذي تقدم به حمل رقم “640″ وكان من المفترض أن يتم نظره خلال 24 ساعة إلا أنه وحتى هذه اللحظة ورغم مرور 4 أيام على تقديمه لم يتم الفصل فيه ما اضطره إلى تقديم تظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات بضرورة نظر الطعن وإعادة الفرز بالدائرة، مشيرًا إلى أن الفرق بينه وبين أقرب منافسيه من الناجحين 35 صوت فقط، ولو تم قبول الطعن سيصبح فائزًا حسب قوله.

فيما أكد مصدر قضائي باللجنة العامة للانتخابات بالفيوم، إلى أن طعن المرشح تم رفضه ولذلك فإن اللجنة العامة للانتخابات أعلنت النتيجة على مستوى محافظات المرحلة الأولى، ولذلك فإنه تقدم بتظلم إلى هيئة قضايا الدولة.