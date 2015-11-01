ننشر الصور الأولى لشحن 126 جثة من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

تنشر وكالة «اونا»، الصور الأولى لنقل وشحن جثامين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة على متن طائرتين في طريقها إلى الأراضي الروسية.

وقامت سلطات «مطار القاهرة» الدولي بشحن ١٢٦ جثةً من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت في العريش مما أسفر عن قضاء٢٢٤ شخصًا.

ووصلت الجثث من مستشفيات “الساحل ومعهد ناصر وبولاق الدكرور ومشرحة زينهم” بعد انتهاء الفحص الظاهري لها وسماح النيابة بالافراج عنها داخل ٧٦ سيارة إسعاف، وقامت سلطات المطار لأول مرة بفتح باب ٢٧ المخصص لخروج المواكب الرسمية لدخول الجثث منه وشحنها علي طائرتين روسيتن برفقة وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوشكوف وأعضاء الوفود والخبراء المرافقين له وفرق الإنقاذ التي وصلت خصيصًا لفحص حطام الطائرة والمساعدة في نقل الجثث وتجهيزها لإقامة الشعائر الدينية عليها بمجرد وصولها روسيا ودفنها طبقا للطقوس هناك.

انتظمت الخدمات الأمنية أمام استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار وإنهاء إجراءات سفر رئيس الوفد الروسي الممثل في وزير الطوارئ والمرافقين له داخل الاستراحة، كما تولي فريق روسي بجانب الأفراد المصريين شحن الجثث علي طائرتين جرى تخصيصهم لنقل الجثث فقط إلى روسيا.

وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني.