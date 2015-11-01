انتهت – بتروجيت 0-1 الأهلي ..متعب ينقذ الأحمر في الدقيقة المحببة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري.

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ويقود أحمد حسن المواجهة الثانية له ضد الأهلي بعد الخسارة في لقاء الكأس.

بعد قليل انطلاق المباراة

خطأ مشترك كاد يكلف الأهلي هدفا لصالح بتروجيت

- شاهد صاروخ فتحي يهدد مرمى بتروجيت في أخطر فرص الأهلي

- شاهد حارس بتروجيت يحرم صالح جمعة من هدفه الأول مع الأهلي

_____________أحداث اللقاء______________

نهاية اللقاء

90+2) عرضية متفنة من صبري رحيل داخل منطقة الجزاء حولها متعب برأسه في الشباك.

متعب جوووووول

70) أولى تسديدات الأهي في الشوط الثاني جاءت يتسديدة بقجم عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء، لكن مرت بجوار القائم.

58) كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء انطلق محمد رجب مهاجم البترولي ووضع حجازي خلفه ثم سدد الكرة لكن إكرامي أغلق زاوية التسديد وتصدى للكرة وحولها لركنية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

45+1) أحمد فتحي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

35) إنطلاقات محمد طارق ارهقت الجبهة اليمنى للأهلي لكن حجازي ونجيب صامدين في إنهاء خطورة اللاعب في الثلث الأخير.

30) الأهلي يلجأ للتسديدات من الخارج عن طريق صالح جمعة والسعيد لفك التكتل الدفاعي للفريق البترولي.

20) ركلة حرة لتروجيت نفذها بيكلي مقوسة داخل منطقة جزاء الأحمر، شتتها حجازي في اتجاه محمد طارق الذي سدد الكرة لكنت مرت فوق المرمى.

15) هجمة للأهلي من الجبهة اليمنى وصلت الكرة لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، راوغ لاعب بتروجيت ثم سدد الكرة لكن الكرة ارتطمت في قدم المدافع وانقذ مرماه من فرصة هدف أول.

13) المباراة منحصرة في منتصف الملعب، الأهلي يعتمد على التمريرات القصيرة لكن تكتل لاعبي بتروجيت تفسد الهجمة في الأخير، ولاعبي بتروجيت تعتمد على الهجمات المرتدة لكن دفاع الأهلي صلد حتى الأن.

- انطلاق الشوط الاول