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' نجم أساسي في تشيلسي: أفضل خسارة الفريق بسبب مورينيو '

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' نجم أساسي في تشيلسي: أفضل خسارة الفريق بسبب مورينيو ' ' نجم أساسي في تشيلسي: أفضل خسارة الفريق بسبب مورينيو '

أثار جاري ريتشاردسن الصحفي الشهير في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) جدلا واسعا بكشفه عن حوار مع "لاعب من تشيلسي طلب عدم ذكر اسمه" يهاجم مدرب الفريق جوزيه مورينيو.

تشيلسي يعيش أسوأ انطلاقة لفريق يحمل لقب الدوري، وذلك إذ يحتل المركز الـ15 في جدول المسابقة الإنجليزية.

وبعدما بات مورينيو يخسر المباريات والبطولات، الآن يقول جاري ريتشاردسن إنه خسر دعم اللاعبين.

وقال جاري ريتشاردسن: "أحد اللاعبين النجوم في تشيلسي صرح نصا. أفضل الخسارة من أجل مورينيو عن الفوز".

وتابع "علاقة مورينيو بعدد كبير من اللاعبين في أسوأ حال. تحديدا إدين أزار".

مورينيو خسر 6 مباريات من أصل 11 جولة وتعادل فريقه في مباراتين ولم يفز إلا في 3 جولات.

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