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أداة لاسلكية ترصد الأشخاص عبر الجدران باستخدام إشارات الراديو والتقاط ارتدادها

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أداة لاسلكية ترصد الأشخاص عبر الجدران باستخدام إشارات الراديو والتقاط ارتدادها أداة لاسلكية ترصد الأشخاص عبر الجدران باستخدام إشارات الراديو والتقاط ارتدادها

أداة لاسلكية ترصد الأشخاص عبر الجدران

طور باحثون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا جهاز استشعار يمكنه أن يرسل ويستقبل إشارات الراديو عبر الجدران، ويسمح بالتالي تحديد أشكال الأشخاص على الجانب الآخر من الجدار.

ويخطط فريق الباحثين لإطلاق شركة عام 2016 لتوفير الجهاز بشكل تجاري، خصوصا وأن له استخدامات منزلية، كما أن من بين الاستخدامات الرئيسية للجهاز تحديد ما إذا كان أحد كبار السن قد سقط في منزله، بحسب الباحثين.

وقالت البروفيسور في المعهد دينا كتابي “نحن نعمل على تحويل هذه التكنولوجيا إلى أداة منزلية يمكنها الاتصال بقسم الطوارئ إذا ما اكتشفت أن أحد أفراد الأسرة سقط مغشيا عليه في منزله”.

وأضافت “كذلك يمكنك أن تتخيل استخدامها للقيام بالأعمال الخفيفة مثل إنارة الضوء والتلفزيون أو حتى ضبط درجة الحرارة في المنزل من خلال مراقبة موقعك داخل المنزل”.

وأوضحت كتابي أن الأداة تعمل بواسطة مراقبة إشارات الراديو والتقاط ارتدادها عن الأشخاص، ثم تقوم بتحويل هذه الإشارات إلى صورة ظلية (سلويت).
> غير أن كتابي أشارت إلى أن الأداة مازالت غير كاملة، وأنه يمكنها أن تحدد نحو 5 أشخاص في بدقة تصل إلى 95.7 بالمئة، و15 شخصا بدقة تصل إلى 88.2 بالمئة.

كذلك تمكنت الأداة من تحديد أي عضو من جسم الشخص يتحرك أثناء وجوده على بعد 3 أمتار من موقع الأداة.

وتعمل الأداة حاليا أثناء تحرك الشخص باتجاهها، أما الذين يتحركون باتجاهات أخرى فتجد الأداة صعوبة في تحديده والتقاطه.

ويقول الباحثون إن الأداة قابلة للتطوير والتحسين بحيث يمكنها الرؤية من خلال عدة جدران وعلى مسافة تصل إلى 12 مترا.

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