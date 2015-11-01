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اجتماع بين سيول وطوكيو وبكين من أجل التعاون

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اجتماع بين سيول وطوكيو وبكين من أجل التعاون اجتماع بين سيول وطوكيو وبكين من أجل التعاون

أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم الأحد في اجتماعهم الثلاثي الأول منذ أكثر من 3 سنوات على التعاون في المنطقة التي غرقت لفترة طويلة في نزاعات تاريخية وإقليمية.

يمثل الاجتماع استئنافا للقمة الثلاثية التي علقت منذ عام 2012 بسبب خلافات إقليمية بين الصين واليابان بالإضافة إلى محاولة اليابان تبييض فظائعها في وقت الحرب والحكم الاستعماري.

ونقلت وكالة يونهاب  الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه قولها إن الدول الثلاثة معتمدة على بعضها البعض اقتصاديا، رغم اختلافها في قضايا سياسية وأمينة تمنعها من إطلاق كامل إمكاناتها للتعاون .

وقالت في بداية القمة ” آمل أن تمضي الدول الثلاث في طريق التعاون والتعايش “.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه أيضا نظراءه لبناء زخم نحو التعاون الثلاثي .

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