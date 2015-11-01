تصاميم شتوية زاخرة بالألوان للأطفال

لتوفير الدفء لأطفالكم خلال فصل الشتاء الذي بدأ يطرق الأبواب، أطلقت "رِد تاغ"، العلامة التجارية المتخصصة بالأزياء ومنتجات اللايف ستايل ذات القيمة المميزة في المنطقة، تشكيلة شتاء 2015 للأطفال من جميع الأعمار.

وتغطي التشكيلة الجديدة مجموعة واسعة من الاتجاهات في عالم الأزياء للموسم الجديد، وتضم الكنزات الصوفية، والسترات الصوفية والسراويل المرقطة للفتيات الصغيرات. وللمناسبات الخاصة، تقدم التشكيلة للأميرات الصغيرات فساتين الجنيات مع تنانير دائرية متألقة، يكتمل جمالها وأناقتها مع سروال ضيق وحذاء صغير بدون كعب.

بينما تضم القطع الرئيسية الخاصة بالأولاد بلوزات رياضية مع رسومات جريئة مستوحاة من الأندية الرياضية المشهورة، وسترات جلدية أنيقة توفر الدفء والراحة.

وتتوفر تشكيلة شتاء «رِد تاغ» للأطفال في جميع متاجر العلامة التجارية المنتشرة في المنطقة.