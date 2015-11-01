أجمل 30 معطفاً لموسم الشتاء!

للمعطف دور كبير في إطلالاتنا الشتوية، حيث أنّه يزيدنا أناقة ورزانة، إلى جانب أنّه يحمينا من برد الشتاء ومن أمطاره القويّة. وفي كلّ موسم يقدّم لنا مصمّمو الأزياء موديلات رائعة منه، لكن موسم خريف وشتاء 2015-2016 حمل معه أجمل تصاميم المعاطف. وقد جمعنا لك اليوم منها أجمل 30 تصميماً.

تنوّعت هذه التصاميم بين الطويل وبين الطول الكلاسيكي الذي يصل حتى الركبة، كما أنّ قصّاتها تنوّعت ما بين الضيق الذي يُبرز الخصر، وبين الواسع والمريح، كما منه ما له صفّا أزرار، ومنه ما له صفّ واحد أو مع حزام على الخصر. أما الأقمشة، فقد تعددت بشكل كبير لتشمل: الجلد، الجوخ، المخمل، القطن، وغيرها... وبالنسبة للألوان، فقد شاهدنا الكلاسيكية منها والتي تدرّجت بين الأسود، البيج، الزيتي، العسلي والرمادي، وبين الألوان الزاهية، كالأزرق، الزهري، الأحمر، والأخضر..

ومن أجمل تصاميم المعاطف ما شاهدناه لدى "شانيل" Chanel، "ديور" Dior، "غوتشي" Gucci، "بربري برورسوم" Burberry Prorsum، "ايلي صعب" Elie Saab، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "فيندي" Fendi، "لويس فويتون" Louis Vuitton، وغيرها...

ومن المجموعة الكبيرة التي جمعناها لك اليوم، ستجدين بالتأكيد المعطف الشتوي الرائع الذي لطالما بحثت عنه.

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