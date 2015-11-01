السفارة الروسية بالقاهرة تفتح دفاتر للتعازى فى ضحايا الطائرة المنكوبة

استقبلت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الأحد، عددًا من المواطنين المصريين، الذين جاءوا لإظهار تضامنهم مع ضحايا حادث الطائرة الروسية، التى سقطت أمس فوق شبه جزيرة سيناء، حيث فتحت السفارة دفترا للتعازى بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وقال مصدر دبلوماسى روسى، إنه توافد على السفارة منذ صباح اليوم، عدد من المواطنين المصريين والدبلوماسيين الأجانب لتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث.

وأضاف أن المصريين قاموا بوضع باقات من الزهور أمام السفارة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الروسى فى حزنه على ضحاياه.

>

- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو

>

- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء

>

- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة

>

- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع

>

- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر

>

- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء

>

- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

>

>