ارتفاع عدد ضحايا عقار اللبان إلى 2 بعد استخراج جثة طفل من تحت الأنقاض

نجحت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد عمرو جاب الله ، باستخراج جثة جديدة من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 2.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات له، إن الإسعاف نقلت جثة سيدة وحفيدها تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى سيدة مصابة تم نقلها إلى مستشفى الأميرى الجامعى لإسعافها.

وكان فريق من أعضاء نيابة اللبان بالإسكندرية انتقل الى شارع بن بطوطة موقع انهيار عقار اللبان ، والذى أسفر عن اصابة سيدة واصابة أخرى تم انتشالهما من تحت الأنقاض .

كما استمعت النيابة الى أقوال شهود العيان بالواقعة ، وجارى الاستماع إلى أقوال المصابة بعد تحسن حالتها، وطلبت سرعة احضار ملف العقار من الحى وبيان السبب الحقيقى وراء انهياره.

كما صرحت النيابة، بدفن جثة المتوفية، وقررت تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار و الوقوف على اسباب انهياره .

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ، تلقى بلاغاً من العميد محمد هندى رئيس مباحث المديرية، يفيد بانهيار عقار بشارع بطوطة بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية .

انتقلت ادارة الحماية المدنية بمعداتها وتم انتشال الضحايا ورفع الانقاض وتبين وفاة رجاء اسماعيل محمد القصاص 64 سنة ، وحفيدها، واصابة امال غازى سليم وتم نقلها الى المستشفى .

موضوعات متعلقة: