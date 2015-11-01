شحن 126 جثة من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة من مطار القاهرة على 3طائرات

شحنت سلطات مطار القاهرة الدولى ١٢٦ جثة من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، والتى سقطت فى العريش ولقى ٢٢٤ راكبا مصرعهم.

ووصلت الجثث من مستشفيات "الساحل ومعهد ناصر وبولاق الدكرور ومشرحة زينهم" بعد انتهاء الفحص الظاهرى لها وسماح النيابة بالإفراج عنها داخل ٧٦ سيارة اسعاف.

وفتحت سلطات المطار لأول مرة باب ٢٧ المخصص لخروج المواكب الرسمية لدخول الجثث منه وشحنها على طائرات برفقة وزير النقل الروسى ووزير الطوارئ الروسى فلاديمير بوشكوف وأعضاء الوفود والخبراء المرافقين له وفرق الإنقاذ، التى وصلت خصيصا لفحص حطام الطائرة والمساعدة فى نقل الجثث وتجهيزها لإقامة الشعائر الدينية عليها بمجرد وصولها روسيا ودفنها طبقا للطقوس هناك .

وانتظمت الخدمات الأمنية امام استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وانهيت إجراءات سفر رئيس الوفد الروسى الممثل فى وزير الطوارئ والمرافين له داخل الاستراحة، كما تولى فريق روسى بجانب الأفراد المصريين شحن الجثث على طائرتين تم تخصيصهما لنقل الجثث فقط إلى روسيا .

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