حوار في الجول – يوسف: عن مواقف وطرائف سبب الهزائم.. ومكالمة الإمارات التي غيرت كل شيء

ماذا حدث؟ لماذا تم إقالته من تدريب سموحة وهل ندم على موافقته من الأساس على مهمة تدريب الفريق السكندري؟ محمد يوسف يُجيب لـFilGoal.com.

سموحة أعلن رسميا إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق بعد الخسارة من مصر المقاصة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وفاز سموحة في أول مبارياته في الدوري على غزل المحلة 1-0. قبل السقوط أمام بتروجيت 3-0 ثم المقاصة. ليتخذ مجلس إدارة سموحة قرار الإقالة..

وتحدث محمد يوسف لـFilGoal.com عن الإقالة والتجربة ومكالمة من الإمارات غيرت العديد من الأشياء.

وكل ما يلي على لسان محمد يوسف.

الخسارة الأخيرة والمواقف والطرائف

"من المنطقي جدا خسارة سموحة أمام مصر المقاصة".

"الفريق لم يتغير منذ أكثر من سنة".

"ولذلك فالخسارة نتيجة منطقية".

"خسائر الفريق جاءت من أخطاء كوميدية. أخطاء مواقف وطرائف كوميدية".

الإقالة صحيحة؟

"لا. إدارة سموحة أخطات في قراراها".

"لا يوجد أي سبب للإقالة".

"الإدارة استعجلت في إتخاذ قرار رحيلي".

"قبل موافقتي على مهمة تدريب سموحة تلقيت تحذيرات من العديد من الأشخاص".

"كنت أعلم بصعوبة المهمة ولكني وافقت".

"أردت خوضت التجربة والآن لا أشعر بالندم على الرغم من الإقالة".

مكالمة من الإمارات

"تلقيت العديد من الاتصالات من الإمارات".

"المكالمات كلها أجمعت إن سموحة يتواصل مع طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي".

"وإن الأخير بالفعل قادم إلى مصر لتولي مهمة سموحة".

"علمت ذلك".

"وعلى الرغم من إن رئيس مجلس الإدارة نفى الأمر إلا أن التعامل من وقتها أصبح صعبا للغاية".