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بالفيديو - أسوان والشرطة يجبران الجيش والحرس على التعادل

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بالفيديو - أسوان والشرطة يجبران الجيش والحرس على التعادل بالفيديو - أسوان والشرطة يجبران الجيش والحرس على التعادل

تعادل حرس الحدود مع نظيره اتحاد الشرطة بهدف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المباراة شهدت واقعة غريبة حين أجرى الشرطة 3 تغييرات اضطرارية في الدقائق الـ 18 الأولى.

تقدم حرس الحدود في الدقيقة الـ 42 عن طريق محمد فاروق بنزيمه، لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود.

في شوط المباراة الثاني، أدرك اتحاد الشرطة التعادل في الدقيقة الـ 86 عن طريق صلاح ريكو، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة الثانية في المركز الـ 14، في حين ارتفع رصيد الشرطة للنقطة الثالثة في المركز الـ 11.

شاهد الهدفين

في مباراة أخرى، تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجهاز العسكري".

تقدم علاء علي للجيش في الدقيقة الـ 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بهدف مقابل لا شيء.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك أسوان التعادل في الدقيقة الـ 48 عن طريق محمد فوزي من ضربة رأسية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وواصل أسوان نتائجه المميزة بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الثانية بدون أهداف، والخسارة في أولى مبارياته أمام الاتحاد بهدف واحد بصعوبة.

واترفع رصيد أسوان للنقطة الثانية المركز الـ 15، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الثانية أيضا في المركز الـ 13.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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