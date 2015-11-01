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كرة اليد – الاتحاد المصري يقرر إيقاف نجم الزمالك بسبب ' قميص كابتن أمريكا '

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كرة اليد – الاتحاد المصري يقرر إيقاف نجم الزمالك بسبب ' قميص كابتن أمريكا ' كرة اليد – الاتحاد المصري يقرر إيقاف نجم الزمالك بسبب ' قميص كابتن أمريكا '

أوقف اتحاد كرة اليد محمد عبد السلام "ريشة" نجم الزمالك لحين التحقيق معه بسبب احتفاله بقميص تحتي "يحمل ألوان علم أمريكا".

وأعلن اتحاد كرة اليد عبر موقعه الالكتروني أن ريشة احتفل بفوز الزمالك بكأس إفريقيا أبطال الدوري وهو يرتدي ألوان علم أمريكا، وهو ما يستوجب التحقيق معه.

ريشة كان يرتدي قميصا تحتيا رياضيات Tech fit بألوان الشخصية الشهيرة كابتن أمريكا.

هذا الأمر جعل الاتحاد يصدر بيانا يقول فيه إن اللاعب سيخضع للتحقيق حتى لا يتكرر هذا الأمر كقرار تربوي بحسب البيان.

وأرسل اتحاد اليد مخاطبا الزمالك بقرار الإيقاف.

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