مجلس الوزراء يعتمد الدليل الإرشادي لاستخدام علم الدولة

اعتمد مجلس الوزراء "الدليل الإرشادي المحدث لاستخدام علم دولة الإمارات العربية المتحدة" تزامناً مع الحملة الوطنية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للاحتفاء بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" حفظه الله" رئاسة الدولة.

ويتضمن الدليل المحدث تاريخ تصميم العلم واعتماده ودلالات ألوانه التي تعكس القيم الرئيسية لمجتمع الإمارات واتحادها والمتمثلة في:

اللون الأحمر: يرمز إلى تضحيات الجيل السابق لتأسيس الاتحاد وتضحيات شهداء الوطن لحماية منجزاته ومكتسباته.

اللون الأبيض: يرمز إلى عمل الخير والعطاء ومنهج الدولة لدعم الأمن والسلام في العالم.

اللون الأخضر: يرمز إلى النماء والازدهار والبيئة الخضراء والنهضة الحضارية في الدولة.

اللون الأسود: يرمز إلى قوة أبناء الدولة ومنعتهم وشدتهم ورفض الظلم والتطرف.

كما يتألف الدليل الإرشادي من أقسام أخرى توضح كيفية استخدام العلم مثل قسم حول المواصفات القياسية للعلم والسارية الذي يوضح شكل العلم وأبعاده وماده صنعه وألوانه وتوصيات رفع العلم على السارية أو إنزاله أو تنكيسه مع توضيح المخالفات الناجمة عن سوء استخدام علم دولة الإمارات.. ويتميز الدليل أيضاً بوجود نموذج إرشادي للمواصفات الفنية المعتمدة وبروتوكول رفع العلم.

وقد اُعتمد علم دولة الإمارات العربية المتحدة حين رفعه لأول مرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 ديسمبر 1971 في أعقاب الإعلان عن قيام اتحاد دولة الإمارات ليصبح العلم الرسمي للدولة والراية المعبرة عن استقلاليته وسيادته.

ويستخدم العلم في كافة المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية والرياضية وغيرها داخلياً وخارجياً لأنه يمثل أبناء الوطن ويحمل معاني العزة والفخر والانجاز والأمان والسلام والسعادة.