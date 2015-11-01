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الطب الشرعى يتسلم 171 جثمانا من ركاب الطائرة الروسية المنكوبة

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الطب الشرعى يتسلم 171 جثمانا من ركاب الطائرة الروسية المنكوبة الطب الشرعى يتسلم 171 جثمانا من ركاب الطائرة الروسية المنكوبة
قال المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى، إن عدد الجثامين التى تسلمتها مصلحة الطب الشرعى لركاب الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى شبه جزيرة سيناء، ارتفع إلى 171 جثمانا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم اليوم تسلم 51 جثمانا وجرى توزيعها على عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لحفظها، لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف فى كافة الجثامين وتسليمها إلى الجهات المسئولة بالسفارة الروسية.

وأضاف المستشار الشامى – فى تصريح له – أن مصلحة الطب الشرعى كانت تسلمت حتى الأمس 120 جثمانا، من بينهم أشلاء لعدد عشرة جثامين، وتم اليوم تسلم 51 جثمانا أرسلت إلى 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، بواقع 11 جثمانا إلى مستشفى شبرا العام، و 9 جثامين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، و 10 جثامين إلى مستشفى معهد ناصر، و 9 جثامين إلى مستشفى الساحل، و 12 جثمانا إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وأكد المستشار شعبان الشامى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع الجثامين والأشلاء، بتصويرها طبيا باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك، وسحب العينات اللازمة، تمهيدا لإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووى (دى إن إيه) لكل جثمان، لتحديد هوية القتلى على وجه الدقة من بين ركاب الطائرة المنكوبة، بعد مضاهاتها مع أقاربهم وذويهم الذين وصلوا إلى للتعرف عليهم.

وأشار إلى أنه حضر اثنان من الأطباء الشرعيين من دولة روسيا الاتحادية، إلى مصلحة الطب الشرعى، حيث قاما بالاطلاع على جثامين ركاب الطائرة المنكوبة وحالتها، لافتا إلى أنه يجرى حاليا حصر عدد جثامين الأطفال الذين قضوا فى الحادث.

مشرحة زينهم -اليوم السابع -11 -2015
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مشرحة زينهم

خبراء الطب الشرعى الروس -اليوم السابع -11 -2015
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خبراء الطب الشرعى الروس

خبيرة بالطب الشرعي -اليوم السابع -11 -2015
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خبيرة بالطب الشرعي

الخبيرة تجرى اتصالاتها -اليوم السابع -11 -2015
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الخبيرة تجرى اتصالاتها

الخبراء الروس -اليوم السابع -11 -2015
>

الخبراء الروس

الداخلية المصرية -اليوم السابع -11 -2015
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الداخلية المصرية

أحد المراسلات الروسيات -اليوم السابع -11 -2015
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أحد المراسلات الروسيات

جندي مصرى -اليوم السابع -11 -2015
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جندي مصرى

محيط مصلحة الطب الشرعي -اليوم السابع -11 -2015
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محيط مصلحة الطب الشرعي

1صحفى روسي -اليوم السابع -11 -2015
>

1صحفى روسي

الداخلية -اليوم السابع -11 -2015
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الداخلية

1صحفية روسية -اليوم السابع -11 -2015
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1صحفية روسية


>- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو
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- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء
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- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة
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- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع
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- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر
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- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء
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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
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مصر 365

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