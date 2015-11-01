الطب الشرعى يتسلم 171 جثمانا من ركاب الطائرة الروسية المنكوبة

قال المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى، إن عدد الجثامين التى تسلمتها مصلحة الطب الشرعى لركاب الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى شبه جزيرة سيناء، ارتفع إلى 171 جثمانا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم اليوم تسلم 51 جثمانا وجرى توزيعها على عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لحفظها، لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف فى كافة الجثامين وتسليمها إلى الجهات المسئولة بالسفارة الروسية.

وأضاف المستشار الشامى – فى تصريح له – أن مصلحة الطب الشرعى كانت تسلمت حتى الأمس 120 جثمانا، من بينهم أشلاء لعدد عشرة جثامين، وتم اليوم تسلم 51 جثمانا أرسلت إلى 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، بواقع 11 جثمانا إلى مستشفى شبرا العام، و 9 جثامين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، و 10 جثامين إلى مستشفى معهد ناصر، و 9 جثامين إلى مستشفى الساحل، و 12 جثمانا إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وأكد المستشار شعبان الشامى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع الجثامين والأشلاء، بتصويرها طبيا باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك، وسحب العينات اللازمة، تمهيدا لإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووى (دى إن إيه) لكل جثمان، لتحديد هوية القتلى على وجه الدقة من بين ركاب الطائرة المنكوبة، بعد مضاهاتها مع أقاربهم وذويهم الذين وصلوا إلى مصر للتعرف عليهم.

وأشار إلى أنه حضر اثنان من الأطباء الشرعيين من دولة روسيا الاتحادية، إلى مصلحة الطب الشرعى، حيث قاما بالاطلاع على جثامين ركاب الطائرة المنكوبة وحالتها، لافتا إلى أنه يجرى حاليا حصر عدد جثامين الأطفال الذين قضوا فى الحادث.



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مشرحة زينهم



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خبراء الطب الشرعى الروس



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خبيرة بالطب الشرعي



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الخبيرة تجرى اتصالاتها



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الخبراء الروس



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الداخلية المصرية



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أحد المراسلات الروسيات



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جندي مصرى



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محيط مصلحة الطب الشرعي



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1صحفى روسي



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الداخلية



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1صحفية روسية

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