الصحة : حبوب منع الحمل لا تسبب السرطان و16 % من السيدات يستخدمونها

نفت وزارة الصحة والسكان ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن أن حبوب منع الحمل تسبب الإصابة بسرطان الثدى ، مشيرة إلى أن جميع وسائل تنظيم الأسرة التى يقدمها برنامج تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان و المسموح بتداولها جميعها معترف بها من منظمة الصحة العالمية .

وأوضح د. عاطف الشيتاني رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة فى بيان له اليوم أن حبوب منع الحمل نوعان وهما الحبوب المركبة التى تحتوى على نوعين من الهرمونات منها هرمون الاستروجين بنسبة ضئيلة جدا معتمده عالميا و اخرى تحتوى على نوع واحد من الهرمونات ؛ لافتا إلى أن 16% من السيدات فى مصر يستخدمن حبوب منع الحمل بنوعيها .

>و أشار وزارة الصحة إلى أن تردد السيدات المستخدمات لحبوب منع الحمل بشكل دورى على عيادات تنظيم الأسرة و خضوعهم للكشف بواسطة الطبيب أو الكشف الذاتى بإنتظام ، يتيح فرصة الإكتشاف المبكر لأورام الثدى أو أورام عنق الرحم ؛ لافتاً إلى أنه طبقاً لآخر احصائيات المعهد القومى للأورام فإن نسبة حدوث سرطان الثدى 38.8% من إجمالى جميع أنواع السرطانات التى تصيب السيدات فى مصر .

>و أضاف الشيتانى أن الدراسات أثبتت ان استخدام حبوب منع الحمل المركبة تساعد فى حماية المستخدمات من سرطان " المبيض ، بطانة الرحم " و تستمر هذه الحماية لمدة 15 سنة أو أكثر بعد التوقف عن استخدامها ، مشيراً إلى أنه لا يوجد فرق بين نسبة حدوث الإصابة سرطان الثدى فى السيدات اللاتى استخدمن حبوب منع الحمل المركبة منذ أكثر من 10 سنوات و السيدات اللاتى لم يستخدمن الحبوب على الإطلاق .

وأهابت وزارة الصحة بوسائل الإعلام تحري الدقة في الحصول على المعلومة قبل النشر والعودة إلى الجهة الرسمية في حالة عدم الوضوح لتزويدها بالمعلومات الدقيقة الواضحة بما يضمن وصول المعلومة للمواطن بدون إحداث بلبلة لدى الرأي العام تؤثر سلبا على خدمات برنامج تنظيم الأسرة وتحد من مجهودات الوزارة في مواجهة الانفجار السكاني الذي تعاني منه مصر

>