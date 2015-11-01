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سقوط 9 متهمين بالانضمام لداعش بحوزتهم أسلحة نارية وملابس عسكرية فى قنا

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سقوط 9 متهمين بالانضمام لداعش بحوزتهم أسلحة نارية وملابس عسكرية فى قنا سقوط 9 متهمين بالانضمام لداعش بحوزتهم أسلحة نارية وملابس عسكرية فى قنا
صرح مصدر أمنى مسئول بتمكن قوة أمنية، بالتنسيق مع الأمن الوطنى بقنا، من ضبط 9 أشخاص متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش"، وإقامة معسكرات تدريب لبعض الشباب على السلاح، استعدادًا لتسفيرهم لسوريا.

وأشار المصدر إلى ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص، وتبين أن عددهم 9 أشخاص، بإقامة معسكرات لتدريب بعض الشباب على استخدام السلاح بمركزى دشنا وقوص، بالإضافة لقيامهم بفتح خط لمحاولة تسفيرهم لدولة سوريا بالمشاركة مع التنظيم هناك.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على ملابس عسكرية، وخرائط، وسلاح أبيض، وبندقيتين آليتين، و30 طلقة من ذات العيار، وعدد من الدوائر الكهربائية، و4 خزائن فارغة، وأجهزة لاب توب.

وأضاف المصدر، أن المتهمين 9 أشخاص من بينهم 5 بمركز دشنا، و3 وافدين من القاهرة، وأحد المتهمين من مركز قوص، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365