المتحدث العسكرى يعرض فيلما عن بطل معركة "كبريت" الشهيد إبراهيم عبد التواب

عرض العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، فيلما تسجيليا عن الشهيد المقدم إبراهيم عبد التواب، قائد معركة كبريت الخالدة، التى كانت من أشرس المعارك فى تاريخ العسكرية المصرية، وضحى خلالها أبناء القوات المسلحة بأرواحهم ودمائهم من أجل تراب سيناء الغالى.
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تعرف على الشهيد المقدم / إبراهيم عبد التواب .. قائد معركة كبريت .. الذى قام الرئيس / عبد الفتاح السيسى بتكريم أسرته اليوم فى الندوة التثقيفية العشرون للقوات المسلحة .Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة on Sunday, November 1, 2015
وقد كّرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى مسرح الجلاء للقوات المسلحة أسرة الشهيد إبراهيم عبد التواب، خلال وقائع الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسلحة على هامش الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر 1973.