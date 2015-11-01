المتحدث العسكرى يعرض فيلما عن بطل معركة "كبريت" الشهيد إبراهيم عبد التواب

"> تعرف على الشهيد المقدم / إبراهيم عبد التواب .. قائد معركة كبريت .. الذى قام الرئيس / عبد الفتاح السيسى بتكريم أسرته اليوم فى الندوة التثقيفية العشرون للقوات المسلحة . Posted by ‎ Posted by ‎ الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة ‎ on Sunday, November 1, 2015

عرض العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، فيلما تسجيليا عن الشهيد المقدم إبراهيم عبد التواب، قائد معركة كبريت الخالدة، التى كانت من أشرس المعارك فى تاريخ العسكرية المصرية، وضحى خلالها أبناء القوات المسلحة بأرواحهم ودمائهم من أجل تراب سيناء الغالى.