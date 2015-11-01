بالفيديو 3D.. تفاصيل سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء

224 سائحا لقوا حتفهم أمس على متن الطائرة ايرباص 321، وذلك بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى مدينة سانت بطرسبورج، فى تمام الساعة 5.58 صباحا بتوقيت القاهرة.

"اليوم السابع" يعرض بالفيديو محاكاة لتفاصيل سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.

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- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو

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- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء

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- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة

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- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع

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- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر

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- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء

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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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