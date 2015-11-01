صور| 30 مليون جنيه لمشروعات تنموية بمركز الداخلة بالوادي الجديد

افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، عدد من المشروعات التنموية ووضع حجر أساس لمشروعات تنموية أخرى بمركز الداخلة، حيث افتتح المحافظ معهد التمريض بعد التطوير بموط بتكلفة 859 ألف جنيه، ووضع حجر أساس محطة تنقية مياه الشرب عين أبوعثمان بالراشدة، بتكلفة 3 مليون جنيه.

وافتتح عشماوي محطة تنقية مياه بعد التطوير بعزب القصر بتكلفة 1.4 مليون جنيه، ووضع حجر أساس محطتي تنقية مياه الشرب بالجيزة وعزب القصر، بتكلفة 10 مليون جنيه.

وافتتح وحدة الشئون الاجتماعية بعد التطوير ومنتزه بغرب الموهوب بتكلفة 410 ألف جنيه، وافتتح مركز الارشاد الزراعي بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وملعب خماسي نجيل صناعي 800 ألف جنيه، وافتتح بقرية الجديدة محطة تنقية مياه بتكلفه 1.4 مليون جنيه، ومبنى إدارة أوقاف بتكلفة 350 ألف جنيه.