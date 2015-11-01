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وزير الطيران السابق: لا مُساءلة على مصر في حادث الطائرة الروسية

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وزير الطيران السابق: لا مُساءلة على مصر في حادث الطائرة الروسية وزير الطيران السابق: لا مُساءلة على مصر في حادث الطائرة الروسية

وزير الطيران السابق وائل المعداوي

أكّد وزير الطيران السابق، وائل المعداوي، أنّه لا توجد مساءلة قانونية للجانب المصري فيما يتعلق بحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، محملاً شركة الطيران الروسية المسؤولية كاملة.

وأضاف المعداوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يوم جديد” المذاع على قناة “الغد” العربي ، اليوم الأحد، مع الإعلامية رنا هويدي، أنّ المعلومات تؤكَد تهالك الطائرة، كما أنّها لم تكن مؤهلة للاقلاع.

وأشار المعداوي إلى أنّ شركة الطيران الروسية تتحمل كامل المسؤولية في الحادث، إذ يتوجب عليها فحص طائراتها بشكل فني كامل، وليس فحصا خارجيا فقط، لافتاً إلى أنّ الحادث يعطي إشارة لجميع شركات الطيران بضرورة التمعن في فحص طائراتها.

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