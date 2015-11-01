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الوادي الجديد تبدأ خطة ازدواج طريق أسيوط ورفع كفاءة طرق الداخلة‎

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الوادي الجديد تبدأ خطة ازدواج طريق أسيوط ورفع كفاءة طرق الداخلة‎ الوادي الجديد تبدأ خطة ازدواج طريق أسيوط ورفع كفاءة طرق الداخلة‎

محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن شركة النيل للطرق الصحراوية تواصل أعمال رصف وإحلال ورفع كفاءة طريق الداخلة الخارجة لمسافة 50 كيلو متر، حتى مشروع فوسفات بتكلفة 80 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات إزالة التربة السطحية للطريق والطبقة الأولى للأسفلت المتهالك، نتيجة الضغط الشديد عليه بسبب حركة نقل شاحنات الفوسفات.

أضاف عشماوي، أن وزارة النقل قد وافقت على إسناد مشروع ازدواج طريق “الخارجة – أسيوط” لمسافة 30 كم لشركة النيل للطرق الصحراوية، بتكلفة 30 مليون جنيه، والتي تبدأ بعد المرحلة الأولى من الطريق حتى قرية المنيرة، والتي تم رصفها بهذا الطريق لمسافة 20 كم، على أن يتم استكمال ازدواج الطريق على عدة مراحل متلاحقة.

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