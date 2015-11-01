«الطب الشرعي»: تسليم جثامين الضحايا إلى السفارة الروسية وذويهم لترحيلها

أعلن مساعد وزير العدل لشئون مصلحة «الطب الشرعي»، المستشار شعبان الشامي، أن دار التشريح بدأت في إتخاذ إجراءات تسليم جثامين ضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء، إلى مندوبي سفارة جمهورية روسيا الاتحادية وذوي القتلى تمهيدًا لترحيلها إلى روسيا، وذلك بعد صدور قرار «النيابة العامة» بهذا الشأن.

وأشار الشامي –في تصريح له– إلى أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت اليوم الأحد، قرار النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري وإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووي (DNA) على جثامين الضحايا والأشلاء لتحديد هويتهم على وجه الدقة، وعمل التصوير الطبي اللازم لتلك الجثامين وترقيمها، وتسليم الجثامين لذويهم أو مندوب السفارة الروسية المعتمد لهذه المهمة عقب الانتهاء من تلك الإجراءات.

وأوضح، أن كافة الإجراءات التي تضمنها قرار النيابة العامة في شأن جثامين الضحايا، قد جرى اتخاذها بالفعل، مشيرًا إلى أن مصلحة الطب الشرعي بدأت في عمل الإجراءات التحضيرية لحفظ الجثامين التي تسبق عملية تسليمها، بحقنها بمادة الفورمالين والمواد الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه لن يجري إجراء عملية التشريح للجثامين تنفيذًا لقرار النيابة العامة في شأن عملية التصرف فيها.

وأضاف أن دار التشريح بمنطقة زينهم تلقت مذكرةً رسميةً عن طريق الفاكس، من السفارة الروسية، تطلب فيها البدء في إتخاذ الإجراءات التحضيرية لترحيل جثامين الضحايا إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن المذكرة تضمنت إعراب السفارة عن بالغ تقديرها واحترامها لدار التشريح.