نقل مدير مدرسة بالبحيرة بعد تجمهر الأهالى احتجاجا على سوء الخدمة التعليمية

قرر محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، نقل مدير مدرسة دسونس الحلفاية التابعة لمركز أبو حمص، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فيما نسب من اتهامات لإدارة المدرسة، مع تكثيف لجان المتابعة من الإدارة التعليمية لتحقيق الانضباط داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من أهالى قرية دسونس، إثر قيامهم بالتجمهر أمام المدرسة احتجاجًا على سوء الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائهم.

وكان عدد من أهالى قرية دسونس البلد "التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة"، قد احتشدوا أمام مدرسة "دسونس الحلفاية" للتعليم الأساسى للمطالبة بإقالة مدير المدرسة ومعاونيه، واتهم الأهالى إدارة المدرسة بالإهمال والمحسوبية وتدنى المستوى الأخلاقى لبعض المعلمين.

وانتقل إلى موقع الأحداث محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومحمود حبيب وأحمد العرجاوى، نائبى حزب النور، فى محاولة لإقناع الأهالى بإنهاء فاعليتهم الاحتجاجية مع وعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.



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