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جامعة بنى سويف تنظم المؤتمر العلمى الرابع للإعجاز فى القرآن والسنة الثلاثاء

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جامعة بنى سويف تنظم المؤتمر العلمى الرابع للإعجاز فى القرآن والسنة الثلاثاء جامعة بنى سويف تنظم المؤتمر العلمى الرابع للإعجاز فى القرآن والسنة الثلاثاء
تنظم جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى، المؤتمر العلمي الرابع للإعجاز في القرآن والسنة، وذلك يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى "إيهاب إسماعيل" بالتعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز فى القرآن والسنة.

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة فى بيان اعلامى اليوم الأحد، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مجالات الإعجاز في القرآن والسنة التي تتعدد في كافة العلوم مثل علوم الجيولوجيا والفضاء والعلوم الأساسية وعلوم الطب والصيدلة والعلوم الهندسية والرياضية وعلوم الحيوان والنبات والإعجاز التشريعي في العلوم الإنسانية وعرض الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في هذه المجالات، موضحًا أن الجامعة حريصة على عقد هذا المؤتمر واستمرارية مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا في مجال البحث العلمي والتطبيق العملي.

وأضافت الدكتورة كوثر الأبجي، مقررة المؤتمر، أن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة سوف تقدم جائزة عمرة، وذلك إجراء سحب لللمسجلين بكشوف الحضور للمؤتمر، مشيرة إلى أن إقامة هذا المؤتمر في الجامعة يهدف لإثراء البحث العلمي في الجامعات ومخاطبة العقول في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقدم وجبة علمية تملأ العقل وتهدي الفكر وتفتح آفاق الإيمان.
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