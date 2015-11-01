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وزير الخارجية السورى يصف بيان محادثات فيينا بالمهم

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وزير الخارجية السورى يصف بيان محادثات فيينا بالمهم وزير الخارجية السورى يصف بيان محادثات فيينا بالمهم

نقل التلفزيون الرسمى عن وزير الخارجية السورى وليد المعلم قوله إنه يعترف بأهمية البيان الذى أصدرته القوى العالمية عقب محادثات جرت فى فيينا سعيا لإنهاء الحرب الدائرة فى البلاد.

وعقب المحادثات التى جرت يوم الجمعة دعت قوى عالمية ودول متنافسة بالمنطقة الى هدنة على مستوى سوريا واستئناف المحادثات بوساطة الأمم المتحدة.

وخلال اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستورا جدد المعلم التأكيد على موقف دمشق وهو أنه يجب إعطاء مكافحة "الإرهاب" أولوية حتى يتسنى التوصل الى حل سياسى، وتصف السورية جميع الفصائل المعارضة التى تحاربها بأنها إرهابية.

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مصر 365

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