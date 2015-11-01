رياح شديدة وأمطار غزيرة على جزيرة سقطرى اليمنية والمياه تدخل المنازل

> ضربت رياح شديدة جزيرة مصحوبة بأمطار غزيرة جزيرة سقطرى اليمنية فى المحيط الهندى مع إقتراب إعصار تشابالا من سواحل اليمن والذي من المتوقع ان يصل اليها بعد ظهر غد /الاثنين/.

وذكر موقع / حضرموت / الاخبارى أن الرياح الشديدة والامطار أدتا الى ارتفاع منسوب مياه البحر عند الاجزاء الشمالية والشرقية للجزيزة ودخلت الى منازل المواطنين في مدينة حديبو عاصمة محافظة ارخبيل سقطرى كما غمرت المياه الشوارع القريبة من السواحل .

وقامت السلطات المحلية باجلاء عشرات الاسر التى تضررت منازلها الى المدارس البعيدة عن البحر والاماكن المرتفعة

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