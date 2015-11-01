مقتل 5 عراقيين و3 من داعش فى قصف للتحالف الدولى على الموصل

أعلن مصدر أمنى فى شرطة نينوى العراقية اليوم الاحد مقتل خمسة مدنيين وثلاثة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية(داعش)فى قصف للتحالف الدولى شرق الموصل400 كم شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبورى إن طائرات التحالف قصفت سوقا شعبيا فى حى الزهور شرق الموصل ما أسفر عن قتل خمسة مدنيين وثلاثة من عناصر داعش فضلا عن إصابة ستة مدنيين آخرين بجروح.

واوضح الجبورى أن القصف طال تجمعا لعناصر داعش لكن أغلبهم لاذوا بالفرار الى جهات مجهولة، مبينا انه تم نقل جثث القتلى للطب العدلى .

وأعلن مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم أيضا عن انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى استهدفت حاجزا لقوات البيشمركة فى قرية عيونات التابعة لناحية ربيعة120 كم شمال غرب الموصل ما أسفر عن اصابة ثلاثة عناصر من البيشمركة بجروح طفيفة.

وكشف العميد ذنون السبعاوى من الفرقة الثانية فى الجيش العراقى عن قيام تنظيم داعش بإعدام القاضى الشرعى فى محكمة نينوى طه عبد الجليل حسن وثلاثة ضباط فى الجيش العراقى بعد أن أقرت المحكمة الشرعية اعدامهم رميا بالرصاص وتم تسليم جثثهم للطب العدلى بالموصل من قبل سكان المنطقة.