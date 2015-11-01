الجامعة العربية تعلن عن بدء مسابقة جائزة "التميز الإعلامى العربى"

أعلنت جامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال"، عن فتح قبول الأعمال المشاركة فى مسابقة التميز الإعلامى العربى، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الخاص " بيوم الإعلام العربى فى الدورة الـ 46 والتى عقدت بمقر الأمانة العامة فى 21 مايو 2015".

تشمل الجائزة على ثلاثة مسارات، لكل مسار ثلاثة فائزين، فيما عدا جائزة أفضل صورة فوتوغرافية تكون لفائز واحد فقط، وتنقسم فئات الجوائز إلى ما يلى:

أولا: جائزة الإعلام الاستقصائى:

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ثانيا: جائزة العمود الإعلامى

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ثالثا: جائزة أفضل صورة فوتوغرافية:

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تمنح لأفضل تحقيق استقصائى يتناول موضوعات أو ظواهر جديدة فى قضايا الرأى العام على أن يعتمد التحقيق على البحث الميدانى والمقابلات والبيانات المدعمة بالموضوعية والتجرد.يتم منح الجائزة لكاتب عمود ينشر بشكل منتظم فى إحدى الصحف المعتمدة على المستوى الوطنى، على أن تتوافر فى المرشح سنوات الخبرة فى الكتابة المستمرة، بالإضافة إلى قدرته على التنوع فى الموضوعات وسلامة اللغة العربية.يتم منحها لأفضل صورة نشرت فى إحدى الصحف، على أن تكون الصورة معبرة عن الإحساس العام بالموضوع وتتمتع بقيمة فنية وتعبيرية.

ويحق لكل إعلامى عربى يعمل فى إحدى الصحف أو المجلات العربية المطبوعة وتكون أعماله منشورة خلال عام 2015، التقدم بالمسابقة لنيل إحدى جوائز الإعلام العربى.

تقدم المشاركات عن طريق وزارات الإعلام فى الدول العربية أو الجهات الرسمية.