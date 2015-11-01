التحالف الدولى يشن 9 غارات جوية على تنظيم داعش بسوريا و16 فى العراق

>قال الجيش الأمريكى فى بيان اليوم الأحد إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة شن تسع غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش فى سوريا و16 غارة فى العراق يوم السبت.

وقال البيان إن الغارات الجوية فى سوريا شاركت فيها مقاتلات وطائرات هجوم برى وبدون طيار واستهدفت موقعين حيث وقعت ست ضربات قرب مارع وثلاث ضربات قرب الهول.

وأضاف البيان ان الغارات الجوية فى العراق شاركت فيها قاذفات قنابل وطائرات هجوم برى وبدون طيار واستهدفت سبعة مواقع قرب الحويجة وبيجى والموصل والرمادى وسنجار والسلطان عبد الله وتلعفر، وقال البيان "عادت كل الطائرات إلى القاعدة سالمة."