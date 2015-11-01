العبادى: نرغب فى تعزيز علاقاتنا للقضاء على الإرهاب بالعراق وسوريا

>أعرب رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى عن رغبة العراق فى تعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، والتعاون من أجل القضاء على شرور الإرهاب فى العراق وسوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه العبادى اليوم الأحد مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب فيه عن تعازيه إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية فى ضحايا حادث تحطم الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء أمس، من جانبه، شكر الرئيس الروسى رئيس الوزراء العراقى على تقديم العزاء، مشيرا الى ان كثيرا من دول وشعوب العالم تشارك روسيا هذه المشاعر المحزنة ومنها العراق الذى يعد شريكا وصديقا لروسيا فى الكثير من المجالات.

وتطرق العبادى إلى الجهود المبذولة لايجاد حل سياسى للوضع فى سوريا، وما تمخض عنه مؤتمر فيينا الذى عقد يوم الجمعة ، داعيا إلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الحل فى سوريا، وأبدى بوتين تأييده لهذا الاتجاه ، مؤكدا ضرورة توسيع الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس الروسى أهمية توطيد العلاقات مع العراق التى تجلت مؤخرا فى الحوارات المفصلة التى عقدت فى مدينة نيويورك بين البلدين.