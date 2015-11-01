بالصور.. العراق يطلق حملة كبيرة للتلقيح ضد مرض الكوليرا

>بدأ العراق حملة كبيرة للتلقيح ضد الاصابة بمرض الكوليرا بين النازحين، بعد ازدياد الاصابات بالوباء الى اكثر من الفى حالة ، حسبما اعلنت وزارة الصحة الاحد .

وبدأت الحملة التى ركزت جهودها باتجاه النازحين الذين فروا من مناطقهم بسبب هجمات تنظيم داعش امس السبت، وفقا لوزيرة الصحة عديلة حسين .

وذكرت الوزيرة بان 59 بالمئة من الفئة المستهدفة (بالمرض) تم تلقيحها فى اليوم الاول من الحملة، من جانبها، اعلنت منظمة الصحة العالمية ارسال 500 الف لقاح فموى مضاد للكوليرا الى العراق ،تكفى لنحو 250 الف شخص.

وافاد تقرير للمنظمة الثلاثاء بان هناك 2055 حالة اصابة مؤكدة بالكوليرا فى العراق، وفى مخيم الجامعة للنازحين، فى غرب بغداد، حيث يسكن 630 شخصا جميعهم من محافظة الانبار، جلس فريق طبى من خمسة افراد فى غرفة صغيرة لتقديم اللقاح لسكان المخيم.

وقال اكرم مشعل العسافى (25 عاما) من مدينة الرمادى (100 كلم غرب بغداد) وهو يقف مع زوجته وطفليه "قررت ان اكون وعائلتى من اوائل متلقى اللقاح، خصوصا بعد ان سمعنا انتشار المرض بين النازحين".



>