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القوات العراقية تسيطر على منطقة "7 كيلو" وتقتل عشرات الإرهابيين بالرمادى

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القوات العراقية تسيطر على منطقة "7 كيلو" وتقتل عشرات الإرهابيين بالرمادى القوات العراقية تسيطر على منطقة "7 كيلو" وتقتل عشرات الإرهابيين بالرمادى

>تمكنت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الأحد من تأمين منطقة "7 كيلو" غربى الرمادى والسيطرة عليها بشكل كامل، كما قتلت العشرات من الإرهابيين بتنظيم (داعش) خلال عملية تحرير الطريق الاستراتيجى الرابط بين منطقتى الخريبى والبو ريشة بالأنبار غربى العراق.

وقال المستشار الإعلامى لجهاز مكافحة الإرهاب سمير الشويلى - فى تصريح صحفى - "إن قوات مكافحة الإرهاب قتلت 59 إرهابيا خلال عملية تطهير طريق الخريبى - البوريشه بالأنبار، مؤكدا سيطرة القوات على منطقتى الـ7 كيلو والشراع وتم تأمينها بالكامل من قبل قوات مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد متصل، أحبطت القوات العراقية المشتركة مدعومة بالحشد الشعبى هجوما انتحاريا بواسطة صهريج مفخخ استهدف القوات الأمنية شرقى الرمادى، دون وقوع إصابات بشرية بين القوات.

وأشار مصدر أمنى إلى أن قوة من الحشد أحبطت هجوما انتحاريا من تنظيم (داعش) يقود صهريجا مفخخا حاول استهداف القوات فى منطقة الصبيحات التابعة للكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار بقصف صاروخى.

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