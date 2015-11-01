المرصد السورى:مقتل 64 شخصا بينهم 28 طفلا جراء غارات سورية -روسية فى حلب

>أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم 28 طفلا خلال غارات جوية شنها الجيش السورى ومقاتلات روسية فى محافظة حلب الشمالية، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، الذى يتخذ من لندن مقرا له حسبما نقلت قناة الغد العربي الإخبارية اليوم الأحد ، إن الغارات استهدفت مدينة حلب وعددا من البلدات والقرى فى أماكن أخرى بالمحافظة، فى حين كثفت قوات النظام السورى مدعومة بغطاء جوى روسى قصفها لمسلحين فى أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن، فى وقت سابق من اليوم، مقتل 28 مسلحا ينتمون إلى تنظيم (داعش) الإرهابى المسلح جراء تجدد المعارك فى شمال سوريا.

وأضاف المرصد أن 18 عنصرا من داعش قتلوا فى محيط قرية "حربل" بريف حلب الشمالى جراء قصف نفذته طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة وكذلك فى اشتباكات مع فصائل سورية.