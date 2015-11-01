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نائب وزير الطوارئ الروسي: نقل جثث ضحايا الطائرة المنكوبة إلى موسكو مساء اليوم

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نائب وزير الطوارئ الروسي: نقل جثث ضحايا الطائرة المنكوبة إلى موسكو مساء اليوم نائب وزير الطوارئ الروسي: نقل جثث ضحايا الطائرة المنكوبة إلى موسكو مساء اليوم

طائرة- أرشيفية

صرح نائب وزير الطوارئ الروسي فلاديمير ستيبانوف، بأن جثث ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء، سيبدأ نقلها إلى روسيا في حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف ستيبانوف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن هذا التوقيت تقريبي، موضحًا أن الجانب الروسي سيحصل على المعلومات الكاملة عن هذا الأمر خلال عدة ساعات، مشيرا إلي أن هذا التوقيت سيتوقف على موعد انتهاء عمل موظفي وزارة الصحة مع الجثث.

ومن جانبه، أعلن فلاديمير ماركين المتحدث باسم هيئة التحقيق الفيدرالي الروسي أن هيئة التحقيق الروسية سوف تبحث في كافة احتمالات أسباب كارثة تحطم الطائرة المنكوبة، بما في ذلك الأعطال الفنية.

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